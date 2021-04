Gelassen durch Kraft und Reichweite: Der Nissan Leaf e+

Dieser Leaf sieht sich nämlich nicht als Elektro-Spielzeug. Dies fängt schon bei der geräumigen Karosserie an, die vor allem vorne mit üppigen Platzverhältnissen und ausnehmend bequemen Sitzen überzeugt. Auch sonst zeigt der Leaf, dass man es mit einem rundum modernen Auto zu tun hat. So präsentiert sich die Abteilung Multimedia über einen Acht-Zoll-Schirm am allerletzten Stand. Einzig induktives Laden des Handys ist nicht möglich. Ab der Ausstattung N-Connecta sorgt zudem eine Armada von Assistenzsystemen dafür, dass man beispielsweise auf der Autobahn gar nichts mehr machen muss, als am Lenkrad die „ProPilot“-Taste zu drücken und dieses hin und wieder zu berühren. Der Leaf beschleunigt, bremst und lenkt dann von selbst. Vorteil E-Auto: Auf der Autobahn darf 130 km/h gefahren werden. Für die – mögliche – Fahrt nach Linz keine Option. So sparsam sich der starke Leaf nämlich bislang in der Stadt und auf Überlandpartien zeigte (17 bis 19 kWh auf 100 Kilometer), steigt der Strombedarf bei Geschwindigkeiten über 120 km/h recht stark an.