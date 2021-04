Großzügig beim Motoreneinbau: Hondas neue HR-V-Geneartion

Vor zwei Jahren begann Honda einen neuerlichen Anlauf hinsichtlich der alternativen Antriebe: Den CR-V der neuesten Generation rüstete der Autobauer mit einem neuen Hybridsystem aus – im Vorjahr folgte der Kleinwagen Jazz. Und gegen Ende dieses Jahres wird der HR-V-Nachfolger in den Genuss des Triebwerksverbundes kommen. Die Techniker installieren in jedes Modell einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und zwei Elektromotoren, die zusammen 131 PS Maximalleistung erzielen und ein maximales Drehmoment von 253 Newtonmetern stemmen, die ab 4500 Umdrehungen/Minute anliegen. Honda verspricht den künftigen HR-V-Kunden ein hohes Ansprechverhalten und eine „beeindruckende Kraftstoffeffizienz“ – nicht zuletzt dank der Verwendung von drei Fahrmodi. Beim Starten kommt etwa der ruhige Elektromodus zum Einsatz, in höheren Drehzahlregionen hilft der Verbrenner im so genannten Hybridmodus aus. Und bei konstant hohen Geschwindigkeiten agiert vorwiegend der Benziner.

Mit dem HR-V der zweiten Generation will Honda aber nicht nur technisch glänzen, sondern auch in puncto Ansehnlichkeit, in puncto Sicherheit und in puncto Komfort. Das frische Design mit den in Wagenfarbe gehaltenen Kühlergrilllamellen verdient jedenfalls ebenso Aufmerksamkeit wie die schmale C-Säule an den hinteren Flanken. Die vielgerühmten Magic Seats, die die Variabilität des Fahrzeugs und anderer Honda-Produkte kennzeichnen, bleiben im Programm, die Klimatisierung vermeidet direkte Belüftung der Passagiere und das Fahrerassistenzsystem-Konglomerat Honda Sensing darf mit einem umfassenden Update brillieren.