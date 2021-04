Norris und Bottas: Die zwei Seiten der Rennfahrer-Medaille

Innsbruck, Portimão – „Life is a rollercoaster“, sang der irische Schmuse-Sänger Ronan Keating um die Jahrtausendwende. Nichts scheint zutreffender, wenn man vor dem Portugal-Gastspiel auf den Ist-Zustand von Valtteri Bottas und Lando Norris blickt. Der Finne kämpft bei Mercedes um nichts weniger als seine Formel-1-Karriere – sein britisches Pendant bei McLaren hingegen genießt auf WM-Platz drei die Leichtigkeit des Seins. Den passenden Rahmen an diesem Wochenende bietet übrigens die „Achterbahn“-Strecke in Portimão.