FC Wacker zog bei Quintett die Optionen

„Mit den Verlängerungen wollen wir auch ein Zeichen im gegenwärtigen Aufstiegskampf setzen“, so Hörtnagl. Schließlich kann der FC Wacker in den ausstehenden fünf Runden das Relegationsduell gegen den Letzten der Bundesliga fixieren. Nach zuletzt vier Siegen in Folge wollen die Tiroler auch am Sonntag bei der Matinee ab 10.30 Uhr in Hüttelsdorf gegen die Rapid Amateure drei Punkte holen. Trotz der Sperre von Fabio Viterritti, der beim 2:0-Sieg gegen Klagenfurt den Führungstreffer erzielte, hat FCW-Coach Daniel Bierofka in personeller Hinsicht die Qual der Wahl. Als Ersatz für Viteritti bieten sich Zaizen, Robert Martic oder Okan Aydin an. (w.m.)