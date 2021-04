Drei Millionen Euro mit Rubbellosen gewonnen: Polizei ermittelt

Die Polizei beschlagnahmte von dem 40-Jährigen, der seit drei Jahren mit seiner Familie in der Nähe der lombardischen Stadt Mantua als Fliesenleger arbeitet, 2,4 Millionen Euro, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica am Freitag. Ermittelt wird wegen eines vermuteten illegalen Zugriffs auf das Informatiksystem der römischen Gesellschaft, die für die Verteilung der Rubbellose verantwortlich ist.

Alles begann im Jänner, als der Brasilianer in der Nähe von Modena mit einem Rubbellos eine Million Euro einstreifte. Mitte Februar kaufte er dann in einer Trafik in Verona einen weiteren Rubbelschein. Diesmal betrug der Gewinn zwei Millionen Euro. Eine Bank in Peschiera del Garda akzeptierte das Los und der Betrag wurde am 24. Februar auf das Konto des Mannes überwiesen.