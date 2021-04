Wirtschaft wuchs im ersten Quartal leicht, aber 2,7 Prozent unter Vorjahr

Positive Impulse für die Wirtschaft kamen zu Jahresanfang von der fortschreitenden Erholung der Industrie- und Baukonjunktur. Die Wertschöpfung in der Industrie stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 Prozent (nach lediglich +0,6 Prozent im vierten Quartal) und im Bausektor um 3,6 Prozent (nach 2,4 Prozent Rückgang Ende 2020), so das Wifo in einer Aussendung.