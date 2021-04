„Im letzten Augenblick": Mann rettete Mutter bei Brand ins Freie

Großdietmanns – In Unterlembach, einer Katastralgemeine von Großdietmanns (Bezirk Gmünd), hat ein 56-Jähriger in der Nacht auf Freitag seine Mutter aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Die 77-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Verbrennungen und vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde per Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen. Der 56-Jährige und seine Ehefrau wurden zur Untersuchung in das Landesklinikum Gmünd gebracht.