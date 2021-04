Jedes vierte Kind von Gewalt betroffen: Land Tirol startet Kampagne

Die Dunkelziffer ist relativ hoch, doch bezieht man alle Formen der Gewalt mit ein, so ist laut einer Studie jedes vierte Kind in irgendeiner Weise von Gewalt betroffen. Demnach leiden österreichweit bis zu 25 Prozent der sechs bis 14-Jährigen unter irgendeiner Form der Gewalt in der Erziehung. „Ob direkte physische, psychische oder sexualisierte Gewalt, aber auch das unmittelbare Miterleben von Gewalt an Familienangehörigen oder Schulkolleginnen und Schulkollegen – jegliche Form der Gewalt hinterlässt tiefe Spuren im Leben“, betont Fischer.