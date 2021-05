Regeln für die Sterbehilfe: Jetzt ist die Politik am Zug

Wien – Auf Einladung des Justizministeriums haben in der vergangenen Woche mehr als 30 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationen in einem „Dialogforum“ per Video beraten, wie Sterbehilfe geregelt werden soll. Der Verfassungsgerichtshof hat das absolute Verbot mit Ende 2021 aufgehoben. Sollen Begleitmaßnahmen rechtzeitig in Kraft treten können, muss bis zum Sommer ein Gesetzesentwurf vorliegen. Am Zug sind jetzt Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und die Bundesregierung.