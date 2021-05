Ausstellungen im Schloss Landeck: Gedenken an zwei Künstler

Werke von Bischof Reinhold Stecher (l.) und Norbert Strolz – zu sehen in der Galerie auf Schloss Landeck.

Landeck – Eine Schau in der Galerie des Schlossturms ist Bischof Reinhold Stecher gewidmet, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Die zweite Ausstellung gibt Einblick in das umfangreiche Schaffen des Oberländer Künstlers Norbert Strolz zu dessen 30. Todestag.

Die künstlerische Intention des so beliebten Bischofs darf man in der Kategorie „Dem Schönen etwas Schönes hinzufügen“ verorten. Seine bekannten Aquarelle zeugen von großer Könnerschaft und Heimatverbundenheit. Es ist das Licht, Träger aller Hoffnung, das er in der unvergleichlichen Natur der alpinen Landschaft nicht nur entdeckte, sondern eindrücklich festzuhalten imstande war. Aber auch den „Spitzbuben“ im Bischof gilt es zu entdecken, der die Irrungen und Wirrungen gesellschaftspolitischer Natur mit spitzer Feder pointiert zu Papier brachte. Wenn er beispielsweise Andreas Hofer, die hohe Geistlichkeit, Kaiser Maximilian, Hofnarren, Bettler und Nazis vor dem Goldenen Dachl vereint, dann weiß man um ein weniger heiliges Landl Tirol.