TT-Leser spendeten 45.000 Euro an Licht ins Dunkel

Innsbruck – Menschen mit Behinderungen, Frauen, die Gewalt erfahren haben, Kinder mit schwierigem sozialen Hintergrund: Sie alle profitieren von Projekten, die von Licht ins Dunkel maßgeblich unterstützt und durch Spenden finanziert werden. Die TT-Leser waren in den vergangenen Monaten besonders großzügig, wie der Verein mitteilt: Insgesamt wurden über eine Erlagscheinbeilage knapp 45.000 Euro für karitative Zwecke gesammelt.

Über die Spendenfreudigkeit der Tiroler freut sich auch die Stiftung „Bruder und Schwester in Not“. Bei der Adventsammlung im Vorjahr wurden insgesamt knapp 820.000 Euro überwiesen – das ist ein Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Unterstützt werden mit den Geldern zahlreiche Programme in Uganda, Tansania, Bolivien und El Salvador.