Busunfall 2001 bei Vomp: Gedenken an eine Katastrophe

300 Helfer standen auf der A12 im Großeinsatz. Oben: Max (l.) mit angenähtem Arm, seiner Mutter, seinem Bruder und einer Krankenschwester in der Klinik. Darunter das letzte Bild vor dem Unfall von ihm in Eppan. Unten: Gerda Seyr mit Enkel Max und Tochter Martina Wilfling (v. l.) heute mit Artikeln über das Unglück.

Vomp, Jenbach – Immer gut gelaunt, immer fesch gekleidet. Gerda Seyr sieht man weder ihre 80 Lebensjahre noch die schwere Verletzung an, die sie vor genau 20 Jahren fast ihr Leben gekostet hätte. Die Jenbacherin saß in dem Gelenkbus der Zillertaler Verkehrsbetriebe. Gemeinsam mit 61 Mitgliedern des Vereins „Wanderfreunde von Maria Brettfall“ war sie am 1. Mai 2001 auf dem Rückweg vom Wanderausflug in Eppan.