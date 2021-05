Marke „beinkleid": Zu Gast beim Herrn des feinen Leders in St. Johann

St. Johann i. T. – Ursprünglich stammt die Familie Ritsch aus Südtirol. Dort, in Lüsen, wurde Johann Ritsch im Jahre 1830 geboren. „Er war Gerber oder auch Lederer, wie man sagt, und ging, wie es früher der Brauch war, auf die Walz, um Arbeit zu suchen“, erzählt Markus Ritsch, der das St. Johanner Lederstadl betreibt. Eigentlich wollte sein Urgroßvater nach Mähren, machte aber in St. Johann Rast und hat dort bei einer Gerberei gearbeitet. Da der Besitzer aber keine Nachkommen hatte, bot er Johann den Betrieb zum Verkauf an. „So sind wir nach St. Johann gekommen“, weiß Ritsch. Auch sein Opa und sein Onkel waren Gerber – das Leder wurde dem 47-Jährigen quasi schon in die Wiege gelegt.