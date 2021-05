Ausreisetestpflicht: Testkapazitäten in Telfs mussten erhöht werden

Telfs – Seit Freitag, 0 Uhr, gilt in Tirols drittgrößter Gemeinde Telfs wegen erhöhter Covid-Fallzahlen eine Ausreisetestpflicht, vorerst bis inklusive 9. Mai. Und der Auftakt fiel durchaus holprig aus: Im Vorfeld bzw. zum Start der Maßnahmen gab es teils sehr lange Wartezeiten an den Teststationen – und gehörigen Unmut in der Bevölkerung.

„Eine Katastrophe“, meint eine Telferin zur TT. Vor dem Testbus am Inntalcenter-Vorplatz (geöffnet bis 23 Uhr) seien die Leute am Donnerstag noch um 22 Uhr im Regen Schlange gestanden. Auch gestern habe es sich, etwa im Bereich Telfs Park, teilweise weit zurück gestaut.

„Den Unmut kriegen wir als Gemeinde ab, auch wenn wir nicht für die Tests zuständig sind“, sagt BM Christian Härting. Er habe am Freitagmorgen gleich reagiert und sich an BH und Landeseinsatz-leitung gewandt. Die Testkapazitäten wurden dann umgehend verstärkt: Vorübergehend fuhr vor dem Inntalcenter ein zweiter Testbus auf, am Nachmittag ging eine weitere mobile Station am Zentrumsparkplatz in Betrieb. Testmöglichkeiten bestehen zudem u. a. im Ärztehaus III, im Inntalcenter und im Telfs Park (alle ohne Voranmeldung). Die Station im Rathaussaal wurde ebenfalls ausgebaut (hier braucht es aber eine Voranmeldung auf www.tiroltestet.at).