TT-Leitartikel zum 1. Mai: Wenn rote Nelken verwelken

Nach der großen Finanzkrise, als der Schlitten des weltweiten Finanzkapitalismus brutal an die Wand gefahren ist, glaubten die Sozialdemokraten, dass das Pendel wieder in ihre Richtung ausschlagen könnte. Doch außer dem Einsetzen einer verspäteten Trauerarbeit über die Austeritätspolitik, die im Süden Europas in weiten Teilen der Bevölkerung für Armut gesorgt hatte, rührte sich wenig bei den Sozialdemokraten. Und bevor dann die Pandemie in sozialen Verwerfungen münden sollte, verabschiedeten sich Konservative über Nacht von ihrer Losung „weniger Staat, mehr privat“. Die Machtverhältnisse blieben trotz milliardenschwerer Krisen stabil.