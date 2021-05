Ein neuer 1. Mai und das neue Hoffen auf Besserung

Innsbruck, Wien – Virtuell, wie so vieles in Pandemiezeiten, schwingt sich heute Früh, am Tag der Arbeit, SP-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner via Video zur 1.-Mai-Rede auf. Nicht nur Corona, auch die türkis-grüne Regierung habe der Bevölkerung vieles abverlangt, so Rendi-Wagner.