Raiders wollen mit Herz und Härte zurück in die Erfolgsspur

Nach der Niederlage in Wien wollen die Footballer der Swarco Raiders ihren Gegnern heute bei der Heimpremiere am Tivoli wieder enteilen.

Innsbruck – Sonne, milde Temperaturen und Football – es könnte am Samstag alles so wunderbar sein. Doch die Corona-Pandemie macht es unmöglich, dass Tausende Tiroler Fans die Raiders gegen die Prag Panthers vor Ort anfeuern dürfen. An der Motivation der Innsbrucker ändert das nichts. Man will die Scharte der Vikings-Niederlage in der Verlängerung ausmerzen.