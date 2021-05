Heimlich angesägt: Feuerwehr musste Maibaum in Niederndorf entsorgen

Niederndorf – Schon in der Nacht auf den ersten Mai musste ein Maibaum in Niederndorf von der Feuerwehr entsorgt werden. Wie die Polizei berichtet, beschädigten Unbekannte den zuvor vom Verein Jungbauernschaft/Landjugend aufgestellten Baum, indem sie ihn mit einer Säge an- und einen Keil herausschnitten.