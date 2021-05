Lauter Knall: Baggerarm geriet in Bichlbach in Oberleitung der ÖBB

Bichlbach – Am Freitag, gegen 10 Uhr vormittags, kam es in Bichlbach bei einer Eisenbahnkreuzung zu einem Zwischenfall: Ein Bagger, der im Zuge von Renovierungsarbeiten der oberen Grundachbrücke die Eisenbahnkreuzung nahe der Haltestelle Almkopfbahn befuhr, kam dabei mit seinem Arm in die Oberleitung der Bahnstrecke.