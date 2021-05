Klagenfurt zog wieder am FC Wacker vorbei: Jetzt nur nicht lockerlassen!

Nach der Vertragsverlängerung strebt FCW-Kapitän Lukas Hupfauf drei Punkte in Hütteldorf an. © gepa

Innsbruck – Nach vier Siegen in Folge – Dornbirn 1:0, Horn 3:2, Young Violets 2:0 und Austria Klagenfurt 2:0 – hat der FC Wacker im Kampf um den Relegationsplatz die besten Karten in der Hand. Das soll auch nach dem Gastspiel am Sonntag ab 10.30 Uhr im Hütteldorfer Allianz Stadion so bleiben. Von einem Selbstläufer will FCW-Trainer Daniel Bierofka freilich nichts wissen: „Rapids Amateure zu unterschätzen, wäre fatal. Die haben schon Liefering, Klagenfurt und Lafnitz geschlagen. Eine willige Mannschaft, die man erst einmal biegen muss.“

Aydin rückt für Viteritti in die Startelf

Die Gefahr des Abhebens besteht bei den Schwarz-Grünen ohnehin nicht. „Die Trainingswoche wurde so begonnen, wie beim überzeugenden Heimsieg gegen Klagenfurt aufgehört wurde“, so Bierofka, der eine Stütze ersetzen muss. Fabio Viteritti kassierte gegen die Kärntner die fünfte Gelbe Karte und ist somit gesperrt. „Ihn zu ersetzen, ist schwer. Er hat sich auf der Achter-Position super entwickelt“, so Bierofka, der die Ersatzlösung am Freitag schon parat hatte: „Okan Aydin ist heiß, er wird Viteritti ersetzen.“

Zu einer fixen Größe in der Abwehrkette entwickelte sich in den letzten Wochen auch Florian Kopp. Der 19-jährige „Mann mit der Maske“ wird im Verbund mit Darjio Grujcic das Zentrum gegen die Rapid-Talente dichtmachen. „Die Stimmung nach dem Sieg gegen Klagenfurt ist natürlich super. Ich hoffe, dass wir im Saisonfinale weiter Grund zum Lachen haben“, so Kopp, der tabellarische Planspiele gleich im Keim erstickt: „Wir sind voll auf Sonntag und Rapid fokussiert. Alles Weitere wird sich dann ohnehin weisen.“

Bereits am Samstag erhöhte Klagenfurt wieder den Druck auf den Wacker: Die Kärntner feierten bei Austria Lustenau einen 2:0-Erfolg und liegen nun wieder zwei Punkte vor den Tirolern auf Platz vier der Tabelle. Markus Rusek (74.) und Markus Pink (90.), der zudem einen Elfmeter vergab, erzielten die Klagenfurter Tore. (TT.com, w.m.)