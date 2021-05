Menschenrechtler: 100 Urteile im April nach Protesten in Weißrussland

Minsk – In Weißrussland (Belarus) sind im April fast 100 Menschen nach einer Teilnahme an Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko verurteilt worden. Das teilte das Menschenrechtszentrum Wesna am Samstag in der Hauptstadt Minsk mit. Die Richter verhängten demnach Haftstrafen von insgesamt mehr als 205 Jahren. Bei "politisch motivierten Strafsachen" habe es keinen einzigen Freispruch gegeben, bilanzierten die Menschenrechtler. Nach der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl am 9. August vergangenen Jahres hatten zeitweise Hunderttausende Menschen den Rücktritt Lukaschenkos und Neuwahlen gefordert. Er hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklären lassen. Bei den Protesten waren vorübergehend mehr als 30 000 Menschen festgenommen worden. Es gab Hunderte Verletzte und mehrere Tote. In den vergangenen Monaten gab es nur noch vereinzelt Proteste. Die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja, die gegen Lukaschenko angetreten war, kündigte bei einem Besuch in Rom weitere Aktionen an.