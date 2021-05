59-Jähriger verlor bei Kreissägen-Unfall in Pians drei Finger

Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr, als der Mann auf der Baustelle seines Sohnes mit Holzarbeiten an einer Tischkreissäge beschäftigt war. Plötzlich geriet er mit dem Arbeitshandschuh der rechten Hand in das rotierende Sägeblatt. Der Handschuh wurde in die Säge gezogen und das Sägeblatt schnitt drei Fingern ab, der kleine Finger wurde zum Teil amputiert.