Sea Watch rettete weitere Migranten: 400 Menschen an Bord

Rom – Nach weiteren Rettungseinsätzen am Samstag ist die Zahl der Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Sea Watch-4" auf über 400 gestiegen. Dies teilte die deutsche Hilfsorganisation Sea Watch auf Twitter mit. Zuletzt wurden 97 Menschen auf einem doppelstöckigen Holzboot gerettet, das bereits seit drei Tagen im Meer war.

Das von der NGO SOS Mediterranee betriebene Rettungsschiff "Ocean Viking" ist unterdessen mit 236 Migranten in Richtung des Hafens Augusta auf Sizilien unterwegs. Die 236 Menschen befanden sich ursprünglich an Bord von zwei in Seenot geratenen Schlauchbooten und wurden am Dienstag gerettet. Zu den Überlebenden zählten auch vier Geschwister im Alter zwischen zehn und 17 Jahren, die allein unterwegs waren, so SOS Mediterranee.