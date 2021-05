Sekundenschlaf: Lenkerin in Stans 30 Meter durch Luft katapultiert

Stans – Ein schwerer Autounfall ereignete sich heute am späten Nachmittag auf der Inntalautobahn bei Stans: Eine 55-jährige Fahrzeuglenkerin verlor in Fahrtrichtung Innsbruck aus Salzburg kommend die Kontrolle über ihren Pkw, stieß gegen eine am Pannenstreifen beginnenden Leitschiene und wurde durch die Luft katapultiert. Das Auto kam nach rund 30 Metern wieder auf die Fahrbahn, schlitterte 120 Meter weiter und prallte erneut gegen die Leitschiene. Schließlich kam das Unfallauto auf der Fahrerseite liegend am ersten Fahrstreifen zum Stillstand.