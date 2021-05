"Inoffizielles Wörtherseetreffen": 23 Kennzeichen abgenommen

Reifnitz – Keine Feiertagsruhe hat am heutigen Samstag rund um den Wörthersee geherrscht. Nachdem das Mitte Mai geplante traditionelle GTI-Treffen coronabedingt erneut abgesagt worden ist, haben sich am Staatsfeiertag zahlreiche Freunde frisierter Boliden zu einem "Inoffiziellen Wörtherseetreffen" eingefunden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, wurden dabei 23 Kennzeichen wegen nicht genehmigter Umbauten und Manipulationen an Abgasanlagen abgenommen.