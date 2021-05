Fünfter Sieg in Folge: Wacker Innsbruck nimmt auch die Hürde Rapid II

Wien - FC Wacker Innsbruck hat sich am Sonntag die Pole Position unter den Aufstiegsaspiranten der zweiten Fußball-Liga zurückgeholt. Die Tiroler gewannen ihr Auswärtsspiel der 26. Runde gegen Rapid II 2:0 (2:0), die Tore erzielten Marco Holz per Kopf (12.) und Ronivaldo (22.). Noch vor der Pause flog Verteidiger Florian Kopp mit Gelb-Rot vom Platz (43.).

Der FC Wacker konnte mit einem Mann weniger in der zweiten Halbzeit den Vorsprung verteidigen - auch in der Schlussphase, als es noch einmal hektisch wurde: Erst musste Goalie Marco Knaller nach einem Zusammenprall mit einem Rapidler angeschlagen vom Platz. In der Nachspielzeit hatten die Wiener dann noch die Chance auf den Anschlusstreffer, doch Oliver Strunz vergab einen Elfmeter (95.).

Vier Runden vor Schluss liegt der FC Wacker mit 48 Punkten einen Zähler vor Austria Klagenfurt, am Samstag 2:0-Sieger bei Austria Lustenau, auf Rang vier. Die Top Drei - Blau-Weiß Linz (58), Liefering (56) und Lafnitz (50) - sind nicht aufstiegsberechtigt. Sollte kein potenzieller Aufsteiger in die Top Zwei kommen, folgt eine Relegation gegen den Bundesliga-Letzten. Der GAK (39) hat im Rennen um den Aufstieg nur Außenseiterchancen, gastiert am Freitag in Innsbruck (20.25 Uhr/ORF Sport Plus). Klagenfurt empfängt nächsten Sonntag die Juniors Oberösterreich. (APA/TT.com)