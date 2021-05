Brand in Kufsteiner Wald entfacht: Polizei sucht nach Verursacher

Kufstein – Nur durch Zufall konnte am Sonntag ein beginnender Waldbrand in Kufstein noch rechtzeitig gelöscht werden. Ein 31-jähriger Jogger entdeckte gegen 16.40 Uhr auf seiner Laufrunde im Klemmerwald einen brennenden Baum am Forstweg in Richtung Locherer Kapelle und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und konnten die Glutnester im Kern des Baumes und im Untergrund des umliegenden Waldbodens rasch löschen.