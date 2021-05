Künstlerin Evamaria Müller hört in Schwaz genau hin

Schwaz – Der Bach rauscht leise. Der Wind raschelt durch die Blätter der Bäume. Der Kies knirscht unter den Schuhen der Spaziergänger. Ein Kind lacht quietschend vor Freude über ein Eichhörnchen. In der Mitte all dieser Geräusche am Schwazer Lahnbach steht ein Mikrophon. Unweit davon wartet Evamaria Müller und freut sich über jeden Ton, jeden Klang. Die Künstlerin will nämlich ein experimentelles Hörstück schaffen, das die Interaktion der Schwazer mit dem Lahnbach aufzeigt.