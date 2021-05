Zähes Ringen um ein drittes Konjunkturpaket für Tirol

Innsbruck – Erst am Dienstag letzter Woche präsentierten LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ein „Paket“, welches 7,6 Mio. € zur Überwindung der Corona-Auswirkungen in den Tiroler Wirtschafts- und Arbeitsmarktstandort pumpen soll. Freilich war dieses Paket kein neues, sondern nur ein Teil jenes 2. Konjunkturpakets 2020/21, welches der Landtag bereits im vergangenen Jahr beschlossen hatte.

Philip Wohlgemuth will dieses Geld nicht schlechtreden: „Aber der Weg zur Krisenbewältigung ist noch ein langer.“ Umso dringlicher fordert der ÖGB-Tirol-Vorsitzende und SP-Landtagsmandatar von Finanzreferent Platter ein drittes Konjunkturpaket ein: „Die jetzt präsentierten Maßnahmen gehen nicht weit genug.“ Halte die Rekordarbeitslosigkeit an, bleibe die Kaufkraft und in der Folge die Wirtschaft schwach. Ein SP-Antrag für ein 3. Paket ist Thema im Mai-Landtag.