Heiraten unter dem Altar Tirols: Künstler plant „Serleskirchl“ in Mieders

Mieders, Patsch – Am Fuße der mächtigen Serles – auch bekannt als „Altar Tirols“ – soll ein ganz besonderes Projekt verwirklicht werden. Der Patscher Künstler Helmut Strobl will nahe der Bergstation der Serlesbahnen in Mieders eine rund 40 Quadratmeter große Kapelle errichten.