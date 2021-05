Treffen wegen Corona kaum möglich: Schwere Zeiten für die Selbsthilfe in Tirol

Lienz – Erfahrungen austauschen, einander Halt und Trost geben, und das auf Augenhöhe und aus der eigenen Betroffenheit heraus: Selbsthilfegruppen versammeln Menschen, die an der gleichen Krankheit leiden und mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Doch seit mehr als einem Jahr haben es diese Gruppen schwer, nicht nur die rund 50, die es in Osttirol gibt, sondern auch in ganz Tirol.