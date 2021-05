Petrus Canisius: Schillernder Diözesanpatron feiert 500. Geburtstag

Sein äußerst lesenswertes neues Canisius-Buch (Tyrolia-Verlag) richtet sich nicht nur an religiös, sondern auch an historisch Interessierte: Anhand des „unglaublich spannenden Lebens“ von Canisius lasse sich das gesamte 16. Jahrhundert, eine höchst dramatisch-dynamische Zeit, die eigentlich als „Reformationsjahrhundert“ gilt (Stichwort: Luther, Calvin, Zwingli), aus einer anderen Perspektive aufschlüsseln: der Perspektive eines Mannes, der alles dafür tat, das scheinbar sinkende Schiff katholische Kirche wieder flottzumachen.

Gerade in Tirol hat Canisius viele Spuren hinterlassen: Man denke nur an die Gründung des bis heute bestehenden Jesuitenkollegs in Innsbruck (1562), Keimzelle der Universität, oder des Jesuitengymnasiums in Hall (1573), das später die Franziskaner übernahmen. Sein Lieblingsort war Tirol aber kaum, rund um die Kollegiengründungen in Innsbruck und Hall gab es heftige Konflikte – und auch mit Ferdinand II., als dessen Hofprediger er kurzzeitig wirkte, „kam er nicht wirklich gut aus“, sagt Moosbrugger. Dass Innsbruck, als einzige Diözese weltweit, Canisius 1964 zu ihrem Patron erwählte, sei insofern eine Art „Wiedergutmachung“ gewesen.