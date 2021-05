Peter Hengl über „Family Dinner“: Horror als Experimentierraum

Peter Hengl: Für uns ist das ein Film, in dem es keine Monster oder übernatürlichen Erscheinungen gibt, die den Horror auslösen, sondern Ereignisse zwischen normalen Menschen, die zum Monster werden. Konkret geht es im Film um eine Teenagerin namens Simi, die ihre Tante auf einem als Ferienhaus genützten Bauernhof am Land besucht, weil Simi übergewichtig ist und sich von ihrer Tante Claudia, einer Ernährungsexpertin, Hilfe beim Abnehmen erhofft. Simi muss aber bald feststellen, dass im Familiengeflecht – ihre Tante, deren Ehemann und deren Sohn Filipp – etwas ganz Seltsames vor sich geht. Simi wird rasch Teil der Ereignisse, die übrigens in der Osterwoche spielen.

Was interessiert Sie am Genre Horrorfilm?

Peter Hengl, 1983 in Kufstein geboren, wechselte nach einem Informatikstudium an der Uni Innsbruck nach Wien, wo er ab 2008 an der Filmakademie unter Götz Spielmann das Fach „Buch und Dramaturgie“ studierte. Seither ist er als freischaffender Drehbuchautor und Regisseur tätig. Voraussichtlicher Kinostart seines Langfilm-Debüts „Family Dinner“ ist im Frühjahr 2022.

Hengl: Einige Bedingungen haben uns sehr geholfen: Die österreichische Filmbranche hat rechtzeitig Parameter erarbeitet, unter denen Filmarbeiten stattfinden können, natürlich mit strengsten Auflagen, was FFP-2-Masken, regelmäßiges Testen und bestimmte Verhaltensweisen am Set angeht. Zugleich war unser Projekt geradezu geschaffen für Corona: Wir haben nur vier Darsteller, der Film spielt zu 90 Prozent in diesem einen Haus, wobei wir im Waldviertel gedreht haben und das gesamte Team in einem Hotel über die Drehzeit einquartieren und somit isolieren konnten. Aber es war eine Herausforderung.