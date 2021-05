Lehren aus dem Portugal-GP: Hamilton gegen Verstappen wird zum Dauerbrenner

In Portugal war Max Verstappen wieder mit Gratulieren an der Reihe. Lewis Hamilton fuhr Sieg Nummer zwei im dritten Saisonrennen ein.

Die beiden obersten Stufen auf dem Siegertreppchen sind derzeit fest an Lewis Hamilton und Max Verstappen vergeben. Der Titelverteidiger holte in Portugal seinen zweiten Saisonsieg, wurde einmal Zweiter. Bei Verstappen war es umgekehrt. „Es ist wirklich eng, ein wirklich toller Kampf zwischen Mercedes und Red Bull“, stellte Hamilton fest. So dürfte es auch in Spanien in ein paar Tagen weitergehen. „Ich wünschte, es wäre noch enger. Die Saison ist lang, wir können uns keine Ausfälle oder dummen Fehler leisten“, sagte Verstappen. Acht Punkte trennen die beiden WM-Führenden, nach Jahren der Dominanz von Hamilton im Mercedes entwickelt sich ein faszinierendes Duell der Generationen zwischen dem 36 Jahre alten Dauer-Champion und seinem 23 Jahre alten Herausforderer.