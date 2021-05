Jeder Name zählt: Mauthausen-Opfer werden an Gedenkstätte projiziert

Mauthausen – Am 5. Mai jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen durch US-Truppen zum 76. Mal. In dem KZ mit 49 Nebenlagern waren 200.000 Menschen aus aller Welt interniert, mindestens 90.000 wurden getötet. Um Zahlen konkrete Namen "mit individuellen Lebensgeschichten" entgegenzusetzen, hat das Mauthausen Memorial mit der Ars Electronica Linz die Videoproduktion "#eachnamematters" geschaffen. Von 4. bis 6. Mai werden an der Außenmauer des ehemaligen KZ die Namen der Opfer projiziert.

16,6 Millionen Bildpunkte verwandeln die 120 Meter lange Mauer an den drei Tagen jeweils von 20 bis 24 Uhr in eine digitale Projektionsfläche. Aus einer "sprudelnden Quelle an Buchstaben" formen sich die bisher bekannten Namen der Ermordeten des KZ-Systems, die dann an der Steinwand herabrinnen. So wird das Projekt, das vom Innenministerium unterstützt wurde, in einer Aussendung beschrieben. Dazu werden ihre Namen verlesen. Zwölf Stunden dauert es, bis alle Opfer in dieser Form sichtbar werden.