Novartis öffnet Life-Science-Park und holt „Player" BASF an Standort Kundl

Der Novartis-Standort in Kundl. © Novartis

Kundl ‒ Novartis geht an seinem Standort in Kundl/Schaftenau neue Wege und öffnet seinen „Life Science Park" für externe Unternehmen. Und hier konnte man gleich einen prominenten Neuzugang begrüßen: Mit dem Chemiekonzern BASF siedelt sich ein wichtiger Player der Biotechnologie- und Enzymbranche am Life-Science-Park an und wird dort in die Produktion von bakteriell hergestellten Enzymen investieren.

Novartis will an seinem Campus laut eigenen Angaben „umfassende und qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen Facility Management, Energieversorgung, Engineering, Wartung, Logistik und umweltfreundliche Abwasserbehandlung für Life Science Firmen" bieten.

„Tirol ist für unser Produktionsnetzwerk einer der wichtigsten Standorte weltweit. Unsere Investitionen am Campus Kundl/Schaftenau bekräftigen unser Engagement in der Region: So haben wir beispielsweise erst kürzlich den Ausbau von Kundl zu einem Kompetenzzentrum für die Nukleinsäure-Produktion bekannt gegeben und den Einstieg in die COVID-19 Impfstoffproduktion”, sagt Steffen Lang, Leiter von Novartis Technical Operations und Mitglied der Novartis Konzernleitung. „Mit der Weiterentwicklung zum Life-Science-Park setzen wir ein weiteres positives Signal für den Wirtschaftsstandort.”

„Großes Potential für Kreativität und Innovation"

Dieser soll nun durch die Ansiedelung zusätzlicher Betriebe weiter gestärkt werden, wie Mario Riesner, Geschäftsführer der Novartis am Sitz in Kundl/Schaftenau, betont: „Mit der Öffnung des Areals ermöglicht Novartis die Ansiedlung von Unternehmen, die voneinander profitieren können. Damit entsteht ein äußerst vielfältiger Industriestandort, der großes Potential für Kreativität und Innovation hat und noch mehr Wertschöpfung nach Tirol bringt.“

