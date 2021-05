Bus und Auto kollidierten an Innsbrucker Kreuzung: Zwei Personen verletzt

Innsbruck – Zwei Personen wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag in Innsbruck leicht verletzt, berichtet die Polizei. Gegen 14.40 Uhr war ein Linienbus am Mitterweg unterwegs, gleichzeitig fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Bachlechnerstraße. Bei der durch Lichtzeichen geregelten Kreuzung der beiden Straßen kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision des Busses und des Autos.