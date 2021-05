Frau verlor in Hall teure Teppiche an vermeintliche Reinigungsfirma

Hall in Tirol – Betrügern saß kürzlich eine 51-Jährige in Hall auf: Wie die Polizei berichtet, erstattete die Frau am Montag Anzeige gegen Unbekannt. Sie hatte vor etwa zwei Wochen eine vermeintliche Reinigungsfirma, die sie durch eine Zeitungsannonce gefunden hatte, mit der Reinigung von zwei teuren Teppichen beauftragt.