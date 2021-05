TT-Leitartikel zu Tiroler Krankenhäusern: Spitäler gibt es nicht zum Nulltarif

Die Verhandlungen zur Spitalsreform ließen vor zwei Jahren in Tirol die Emotionen aufeinanderprallen. Schließlich stand am Beginn die auf breiten Widerstand stoßende Ankündigung, das auf Lungenheilkunde spezialisierte Landeskrankenhaus Natters zu schließen. Und dann hat’s Zoom gemacht. Natters ist geblieben, die gleichzeitig versprochenen sechs Primärversorgungseinheiten zur Entlastung der Spitäler bzw. ihrer Ambulanzen gibt es in dieser Form noch immer nicht. Andererseits muss die stufenweise Einsparung von 222 Betten in den drei Landes- und sechs Bezirksspitälern bis 2025 wegen der Corona-Erfahrungen heute wohl kritisch hinterfragt werden. An den finanziellen und strukturellen Herausforderungen ändert sich allerdings nichts.