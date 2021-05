Rekrutierungsoffensive: Rotem Kreuz Tirol fehlen 1000 Freiwillige

So sei davon auszugehen, dass die Bevölkerung weiterhin älter wird, Migrationsbewegungen und Armut steigen, es mehr Kinder geben wird, die Unterstützung benötigen. Klimaänderungen können außerdem häufiger zu Katastrophen führen. Das Rote Kreuz sei daher gefordert, seine Grundaufgabe auch in Zukunft zuverlässig sicherzustellen: Menschen in Not zu helfen. „Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind herzlich willkommen, egal, ob junge oder ältere Personen, Menschen, deren Wurzeln in Tirol sind oder die in Tirol eine neue Heimat gefunden haben: Als Rotes Kreuz haben wir für alle eine passende Jacke“, sagt Thomas Wegmayr. „Ein solider Pool an Freiwilligen stellt für das Rote Kreuz die Basis dar, auch in Zukunft rasch handeln und Herausforderungen gut meistern zu können.“