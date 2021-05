Kritik an Stadtführung: „Chaos statt wirklichen Aufarbeitens“

Innsbruck – Nach drei Jahren, zur Halbzeit der Gemeinderatsperiode, legt GR Mesut Onay (Alternative Liste Innsbruck) vereinbarungsgemäß seinen Vorsitz im Kontrollausschuss zurück. Seine gestrige Bilanz verband er mit scharfer Kritik an der Stadtführung.

In Sachen Stadtbibliothek/Pema-2-Turm wiederum sei der Projektsicherungsvertrag „über Bord geworfen“ worden, meint Onay. Statt der darin vorgesehenen zehn Stockwerke habe man dem Bauwerber elf ermöglicht – und damit eine massive Wertsteigerung –, ohne Gremien wie den Stadtsenat einzubinden. Zudem bleibe der Vorwurf an die damals Verantwortlichen, „schlecht verhandelt zu haben“ – und die Frage, ob Projektsicherungsverträge ein geeignetes Instrument sind, wenn sie einfach so geändert werden könnten.