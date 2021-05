FC Wacker braucht eine neue Nummer eins: „Wird keine leichte Entscheidung“

Innsbruck – Nach 24 Saisoneinsätzen, 2147 Spielminuten und einem folgenschweren Zusammenstoß war die Saison für Wacker-Goalie Marco Knaller am Sonntag beim 2:0-Auswärtssieg bei Rapid II mit einem Unterkieferbruch beendet. Der 34-jährige Routinier wurde noch am Sonntagabend in Innsbruck operiert und steht in den verbleibenden vier Zweitliga-Runden sowie einer möglichen Relegation gegen den Bundesliga-Letzten den Schwarzgrünen nicht mehr zur Verfügung.