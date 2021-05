Hilfe für Briten in Tirol nach dem Brexit

Innsbruck – Seit 1. Mai ist das nach dem EU-Austritt Großbritanniens (per Ende 2020) vereinbarte Handels- und Partnerschaftsabkommen in Kraft. Für die Bevölkerung und die Wirtschaft in der EU wie auch im Vereinigten Königreich hat sich mit dem Brexit einiges verändert.

In Tirol kümmert sich Honorarkonsul Ivo Rungg (er trat diese ehrenamtliche Tätigkeit im Herbst an) um die Anliegen und Probleme vor allem der britischen Bürgerinnen und Bürger. Das betrifft etwa Anliegen und Fragestellungen der etwa 1600 in Tirol lebenden britischen Staatsbürger. Im Vor-Corona-Jahr 2019 sorgten die Briten für 1,7 Mio. Urlauber-Nächtigungen pro Jahr. 2019 betrugen die Ausfuhren von Tirol in das Vereinigte Königreich 324,4 Mio. Euro, Großbritannien ist damit der sechstgrößte Exportmarkt. Die Einfuhren nach Tirol machten knapp 162 Mio. Euro aus.