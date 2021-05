Tirols 2005er-Jahrgang stürmt ins (internationale) Rampenlicht

Innsbruck – „Wir sind stolz, dass wir auf Platz drei stehen, die meisten Tore erzielt (50) und am drittwenigsten (27) kassiert haben. Dennoch gibt es viel zu verbessern“, merkte Tirols U16-Coach Michi Baur nach dem 4:1-Sieg über den WAC an. Das Video – „Der Gegner hatte zu viele Chancen“ – wird seinen Schützlingen vor die Augen gehalten.

Im Vorwärtsgang ist die Baur-Truppe mit ihren Toptorschützen Stefan Kordic (14), Florian Micheler und Yannick Vötter (je 11) eine Macht. Kordic absolvierte wie Rechtsverteidiger Alex Weigand bereits ein Probetraining in Karlsruhe, Micheler steht in der Nachwuchsabteilung eines deutschen Bundesligisten auf dem Zettel und Spielmacher Emirhan Acar, der zuletzt beim türkischen U16-Team weilte, wird mit einem Engagement in der väterlichen Heimat in Verbindung gebracht. Der Beraterstab potenziert sich schon in jungen Jahren ...