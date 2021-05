Nach Frauenmordserie: Ruf nach mehr Frauenhausplätzen in Tirol

Innsbruck – Nach der Serie an Frauenmorden in Österreich ist auch in Tirol der Ruf nach einem stärkeren Opferschutz laut geworden. SPÖ und FPÖ forderten mehr Plätze in Frauenhäusern und einen Ausbau der Täterarbeit. Die zuständige Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) verwies darauf, dass im Herbst 2021 ein weiteres Frauenhaus in Tirol entstehen soll und meinte, dass man den Bereich Männerberatung „forcieren“ wolle.

SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim und ihre Stellvertreterin Elisabeth Fleischanderl kritisierten, dass es in Tirol zu wenig Frauenhausplätze gebe, denn nach der Istanbul-Konvention des Europarates sollten in Tirol 75 Frauenhausplätze zur Verfügung stehen. Laut Fischer könne man derzeit 39 Betroffenen in einem Frauenhaus Schutz bieten, in weiteren sechs Einrichtungen könne man Frauen in 30 Wohnungen unterbringen. „Diese Plätze erfüllen jedoch nicht die Kriterien, die ein Platz in einem Frauenhaus erfüllt“, räumte sie ein.