343.000 Impfungen in Tirol, alle Impfzentren erfolgreich gestartet

Nach dem Impfzentrum in der Messe Innsbruck haben nun auch jene in den Tiroler Bezirken ihren Betrieb aufgenommen.

Innsbruck – Rund 343.000 Impfungen wurden bis Dienstagfrüh in Tirol durchgeführt – circa 231.400 Erst- und 111.600 Zweitimpfungen. Die Impfrate liegt damit bei 30,5 Prozent bei den Erstgeimpften und 14,5 Prozent bei den vollimmunisierten Personen. Von den Über-65-Jährigen haben in Tirol inzwischen 76 Prozent zumindest die erste Impfdosis erhalten, wie das Land mitteilte.

Am vergangenen Wochenende startete nach Innsbruck und Lienz nun auch der Betrieb in den acht weiteren Impfzentren in Reutte, Landeck, Imst, Haiming, Telfs, Kufstein, Kundl und Kitzbühel. „Die Impfungen sind in allen Impfzentren erfolgreich angelaufen. Während es an zwei Standorten vereinzelt zu Wartezeiten kam, da sich Personen bereits vor ihrem Termin beim Impfzentrum eingefunden haben, haben die Organisation und die Ablaufkoordination hervorragend funktioniert“, erklärte Gesundheitsdirektor Thomas Pollak.