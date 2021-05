PISA-Auswertung: Noch Nachholbedarf bei digitalen Kompetenzen

Wien – Die Zeit, die österreichische Jugendliche im Internet verbringen, hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen - von 20 Stunden pro Woche im Jahr 2012 auf 35 im Jahr 2018. Gut vier Fünftel der Zeit wird dabei außerhalb der Schule gesurft. Beim kompetenten Umgang mit Informationen im Web gibt es dabei - wie auch international - noch Nachholbedarf, vor allem bei sozial benachteiligten Schülern. Das zeigt eine am Dienstag präsentierte Sonderauswertung zur PISA-Studie.

Nur knapp 45 Prozent der 15- bis 16-jährigen österreichischen Schüler konnten bei der PISA-Studie 2018 jene Aufgabe lösen, bei der Fakten und Meinungen unterschieden werden mussten (OECD-Schnitt: 47). Schüler mit benachteiligtem sozialem Hintergrund schnitten dabei in allen OECD-Ländern schlechter ab, Österreich gehört zu den Ländern mit einem besonders großen Abstand. Dabei zeigt der internationale Vergleich: Je öfter Jugendliche in der Schule geübt haben, wie man verzerrte Informationen erkennt, umso besser schnitten sie bei dieser Aufgabe ab – und zwar unabhängig vom sozialen Hintergrund.

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher betonte in einer Aussendung die zusätzlichen Herausforderungen an Lesekompetenzen in einer digitalen Welt: Im 20. Jahrhundert sei es beim Lesen im Wesentlichen um das Verstehen linearer Printtexte gegangen. Schüler hätten bei Fragen im Lexikon nachschlagen und darauf vertrauen können, dass die Antwort stimmt. "Im 21. Jahrhundert finden wir bei Google tausende konkurrierender Antworten, und niemand sagt uns was richtig oder falsch ist. Lesekompetenz ist nicht mehr die Extraktion von Wissen, sondern die Konstruktion von Wissen. Die Schulen müssen hier noch nachziehen."