Causa HG Pharma sorgt für Aufregung bei der Opposition, Land verteidigt sich

Das Land Tirol hält fest, dass die HG Pharma GmbH vom Gesundheitsministerium nach erfolgter Validierung auf die Liste der fachärztlich geführten humanmedizinischen Labore gesetzt wurde und dementsprechend auch vom Land Tirol für Leistungen herangezogen wurde. Für die Expertinnen und Experten im Einsatzstab des Landes Tirol gab es bisher keinerlei Anhaltspunkte oder Auffälligkeiten, die an den gelieferten Ergebnissen zweifeln lassen. In den vergangenen Monaten gab es drei voneinander unabhängige Qualitätsüberprüfungen der HG Pharma GmbH: Einerseits durch die Landessanitätsdirektion vor der Erstbeauftragung, zweitens im November 2020 durch das Department für Innere Medizin der Universitätsklinik Innsbruck und drittens im Februar 2021 durch die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Standardisierung in Form eines so genannten Ringversuches. Alle Überprüfungen gaben keinen Anlass, an der Qualität des Labors zu zweifeln.