Gut zu wissen: Das gilt beim Urlaub in der Kurzarbeit

Innsbruck – Die Kurzarbeit hat in der Corona-Krise massiv an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Firmen nahmen das Instrument seit Ausbruch der Pandemie in Österreich in Anspruch, um Kündigungen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten zu vermeiden. Weit mehr als eine Million Arbeitnehmer waren zu Spitzenzeiten von der Maßnahme betroffen.