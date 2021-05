Man kann das Rad immer wieder neu erfinden

Der Tiroler sagt das nicht ohne Grund. Einerseits hat der gelernte Tischler auch Erfahrung mit Möbeldesign, andererseits stecken wie bei Ikea die Innovationen im Detail. Im Grunde sind die Gastro-Räder ja den Garküchen in Asien ähnlich, aber durch die meist eingebauten E-Motoren viel mobiler und durch ein Patent auch näher an einer echten Hightech-Küche als an einer kleinen Kochstelle im Freien. „Der Kippmechanismus, mit dem wir den Deckel öffnen und auf dem Fahrradsattel abstützen, damit wir eine doppelt so große Arbeitsfläche bekommen, ist europaweit patentiert“, erklärt Stockinger nicht ohne Stolz.